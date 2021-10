Dichte mist in grote delen van Nederland

In grote delen van Nederland hebben weggebruikers vrijdagochtend last van dichte mist. Op veel plaatsen is het zicht minder dan 200 meter. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft voor vrijdagochtend code geel afgegeven.

De waarschuwing geldt voor het hele land. Verkeer en andere buitenactiviteiten kunnen daar hinder van ondervinden. De verwachting is dat de mist in de tweede helft van vrijdagochtend, mogelijk zelfs pas rond het middaguur, verdwijnt.

Het KNMI waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden door het slechte zicht. Weggebruikers worden aangeraden de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.