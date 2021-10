Dode vrouw in auto bij hotel Eemnes mogelijk om leven gebracht

De dode die in een geparkeerde auto op het parkeerterrein bij hotel De Witte Bergen in Eemnes is gevonden, is mogelijk omgebracht. Het slachtoffer is een 34-jarige vrouw uit Heerlen, die sinds afgelopen week werd vermist.

De politie trof het stoffelijk overschot donderdagavond aan in een Volkswagen Polo op het parkeerterrein van het Van der Valk-hotel langs de A1. Forensisch en tactisch rechercheurs doen momenteel onderzoek, onder meer rondom het parkeerterrein, om te achterhalen wat er is gebeurd en onder welke omstandigheden de vrouw is overleden. De politie vraagt zich onder meer nog af hoelang de auto er al stond geparkeerd, of de vrouw in het voertuig is overleden en of sprake is van natuurlijk overlijden of een misdrijf. De politie meldt vrijdag rekening te houden met het laatste.

De politie roept mensen die meer weten of camerabeelden hebben op zich te melden. “De parkeerplaats bevindt zich in een bosrijk gebied, met veel wandelaars en – later op de avond – gasten van het aanwezige restaurant of hotelbezoekers”, aldus de politie.