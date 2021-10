Drukke avondspits door ongelukken en weekendjes weg

Het is vrijdagmiddag en -avond druk op de weg. De ANWB telde op het hoogtepunt, omstreeks 16.45 uur, in totaal 648 kilometer file, goed voor een tweede plek in de lijst van drukste spitsen dit jaar, aldus een woordvoerder.

De drukte komt vooral door veel vertragingen door van ongelukken. Zo leidde een ongeluk op de A58 tot een file van 37 kilometer, met een uur vertraging. Richting Avenhorn stond een auto in brand en daar was de vertraging ook meer dan een uur. Op de A50 bij het Gelderse Hoenderloo stond 17 kilometer file.

“Daarnaast lijkt het erop dat de drukte komt doordat veel mensen nog een weekendje weg willen omdat de weersvoorspellingen goed zijn”, aldus de ANWB.