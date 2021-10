Piets weerbericht: dichte mist

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen mist en vooral dichte tot zeer dichte mist. De mist kan het lang volhouden. Voor overdag kom ik met een waarschuwing voor de laagstaande zon tijdens de late avondspits.

Vandaag eerst lange tijd mist en dichte mist. Vooral vanmiddag de zon er (bijna volop) bij met 16 tot 18 graden. De wind komt uit oost tot noordoost, is zwak of matig. Vanavond een fraaie zonsondergang. De nacht verloopt vrij helder. In de nacht landinwaarts 6 tot 8 graden.

Zaterdag heel veel zon met overdag temperaturen van 15 tot 17 graden. Een oost tot noordoostenwind die zwak of matig is. In de nacht temperaturen tussen 3 en 5 graden. In het oosten plaatselijk +2. In de gebieden met 2 en 3 graden kans op vorst aan de grond. Dat wordt autoruiten krabben. Een waarschuwing voor mist en dichte mist.

Zondag wordt een dag met bewolking en afwisselend zon met 15 tot 17 graden. Maandag kans op een bui of een buitje. Dinsdag buiig weer en slechts 13 of 14 graden. Woensdag een buitje, maar meest droog met opnieuw 13 of 14 graden.