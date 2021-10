Politie beboet weer meer fietsers met smartphone in de zomer

De politie heeft de afgelopen zomer meer boetes uitgedeeld aan fietsers die een smartphone gebruiken dan in de winter. Vorig jaar was dat ook al zo. Dat bevestigt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) na berichtgeving van NU.nl.

Van mei tot en met augustus schreef de politie gemiddeld zo’n 130 boetes per dag uit aan mensen die hun smartphone gebruikten tijdens het fietsen. Dat is meer dan tijdens de eerste vier maanden van dit jaar. Toen ging het om een kleine 100 boetes per dag.

Het is sinds 1 juli 2019 verboden in Nederland om een mobiele telefoon te gebruiken tijdens het fietsen. Fietsers die met een smartphone in de hand worden betrapt, riskeren een boete van 100 euro.

Fietsers vertonen vaker onveilig gedrag als ze hun telefoon gebruiken, meldde de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) eerder. Ze fietsen bijvoorbeeld tegen de richting in of steken een kruispunt over zonder goed te kijken. Het schrijven van tekstberichten heeft het grootste effect op het fietsgedrag.