Zelfstandig ondernemer worden? Denk aan je verzekeringen

Volgens de Kamer van Koophandel waren per 1 januari 2021 bijna 1,1 miljoen mensen voltijd werkzaam als zzp’er. Daarnaast zijn er volgens de KvK ruim 300.000 mensen in deeltijd werkzaam als zzp’er. En zo komen we op een totaal van 1,4 miljoen zzp’ers, iets meer dan de helft van alle ondernemingen. Meer dan de helft van de ingeschreven zzp’ers stopt binnen 5 jaar met hun onderneming, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dit heeft uiteenlopende redenen, én laat zien dat zelfstandig ondernemen niet over een nacht ijs gaat.

Voor jezelf beginnen: voor sommige mensen is het een langgekoesterde droom, voor anderen een regelrechte nachtmerrie. En er zijn mensen die het combineren: zowel voor een baas werken als eigen baas zijn. Dat is best logisch, want het zelfstandig ondernemerschap kan, met name in het begin, een druk leggen op de financiën. Dan is het fijn om nog een beetje inkomen te hebben, voordat je wellicht de stap zet naar het volledig op eigen benen staan. Ook kan de combinatie juist een bewuste keuze zijn omdat je het bijvoorbeeld leuk vindt om collega’s te hebben of omdat de twee juist heel aanvullend zijn.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voordat je als zzp’er aan de slag gaat, is het goed om bij een aantal zaken stil te staan. Klanten komen niet zomaar uit de lucht vallen en de plaatjes die we hebben rondom het ondernemerschap kunnen anders uitpakken. Voor jezelf beginnen biedt zeker de nodige vrijheid en je eigen baas zijn, klinkt verleidelijk. Je opvangnet is echter een stuk kleiner, waardoor het bijvoorbeeld belangrijk is om bepaalde verzekeringen te overwegen. Neem de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zelfstandig ondernemers zijn snel geneigd te roepen: dat is te duur. Toch is het zinvol om je in de AOV te verdiepen. Een AOV vergelijken helpt je om de verzekering te vinden die bij je past, zodat je straks een inkomen hebt als je uitvalt.

Zichtbaarheid

Naast het financiële stuk en de nodige verzekeringen, is het belangrijk dat mensen weten dat je er bent. We starten enthousiast en laten de wereld weten dat we voor onszelf begonnen zijn, met een nieuw logo, maar dan moet je gaan werken aan je zichtbaarheid. Het kan zijn dat je al een netwerk hebt of dat klanten je via een vorige werkgever weten te vinden. Dat is mooi meegenomen, maar daarnaast moet je wel vindbaar zijn en blijven. Marketing dus, maar dan wel op een manier dat het niet schreeuwerig en behoefterig is. Vertel je wie je bent, wat je bezighoudt en hoe je in het leven staat. En ben authentiek. Niemand houdt tenslotte van verkooppraatjes.

Zelfzorg

Met name als zelfstandig ondernemer ben je geneigd om je werk of onderneming los van jezelf te zien. Je stort je er volledig in, maakt lange dagen onder het mom van ‘ik sta er nu alleen voor’ en bent sneller geneigd om over je grenzen te gaan. De kwaliteit en manier van leven heeft een impact op je onderneming. Je kan nog zo succesvol zijn en veel klanten hebben, maar als je doodop op de bank ligt, slecht slaapt, tegen een burn-out aan zit en niet meer goed kan functioneren, is het tijd om aan de bel te trekken. Neem je lichaam als graadmeter, ook als je zelfstandig ondernemer bent. Succes gaat niet alleen over de hoeveelheid klanten die je hebt, het aantal volgers of het bedrag op je rekening, maar vooral om de kwaliteit waarin je de dingen doet die je doet en hoe je met jezelf en anderen omgaat.