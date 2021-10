470 coronapatiënten verblijven in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen bevinden zich zaterdag in totaal 470 coronapatiënten. Momenteel behandelen intensive cares 127 mensen met Covid-19. Op de verpleegafdelingen liggen 343 patiënten met de longaandoening, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag lagen er in totaal 469 mensen in de ziekenhuizen met Covid-19.

Op de verpleegafdelingen liggen zaterdag vier coronapatiënten meer dan vrijdag. Op de ic’s liggen er drie minder dan vrijdag.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://t.localfocus.nl/anp/?7f9ab29. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.