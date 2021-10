Facebook urenlang onbereikbaar: zo voorkom jij stress om een DNS 

Je kan het bijna niet gemist hebben. Afgelopen maandag was er een wereldwijde storing op Facebook, WhatsApp en Instagram. De gevolgen waren groot: urenlang waren de meest populaire social media platformen niet bereikbaar. Langzaamaan druppelen verklaringen voor de storing binnen.

Waarom was Facebook niet bereikbaar?

Vanwege de storing waren alle verwijzingen naar Facebook verdwenen uit het Domain Name System (DNS). De storing heeft ervoor gezorgd dat er geen connectie gemaakt kon worden tussen het domein (Facebook.com) en het IP-adres. Het resultaat daarvan is dat de website niet meer gevonden kon worden, ook al bestond deze nog wel op het internet. Dit probleem zat zo diep, dat de servers handmatig gereset moesten worden door experts. Dat is ook waarom het lang duurde het probleem te verhelpen; deze experts moesten naar de locatie van de servers gevlogen worden.

Wat is een DNS?

Een ellenlang IP-adres in de zoekbalk invullen is natuurlijk niet handig. Een IP-adres kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 192.0.2.197. Naast het onthouden van de cijfers, dienen de punten ook op de juiste plek te staan. Wanneer één punt verkeerd staat, is een connectie al niet meer mogelijk. Het is haast onmogelijk om deze cijferreeks te onthouden wanneer je een website wilt bezoeken. Gelukkig is daar een oplossing voor bedacht: de Domain Name System. Dit DNS zorgt ervoor dat je geen IP-adressen hoeft te onthouden. Je vult enkel de naam in van de website die je wilt bezoeken. Dankzij de DNS kom je in een oogwenk terecht op de juiste plek. Deze koppelt namelijk de domeinnamen aan de IP-adressen. Vergelijk het met een telefoonboek, waar je de naam onthoudt en het telefoonnummer bij de juiste naam staat. De DNS vertaalt de mensentaal naar computertaal.

Wanneer krijg je te maken met DNS?

Het gebeurt weleens dat je een website wilt bezoeken, maar je deze niet te zien krijgt. Je hebt vast wel een keer een foutmelding gezien als “Kan de server niet vinden” of “Time-out opgetreden”. Vaak betekent dit dat er een fout zit bij de DNS. Je kunt niet naar de website surfen, omdat de link met het IP-adres niet gemaakt kan worden. Als bezoeker kun je niets anders dan wachten totdat het probleem is opgelost.

Wanneer je zelf een website hebt, zul je niet regelmatig in aanraking komen met de DNS. Deze koppeling wordt in de meeste gevallen automatisch gemaakt tijdens het registreren van een domeinnaam. Je zult je DNS gegevens bijvoorbeeld ook nodig hebben wanneer je je website wilt koppelen aan Google Analytics. Hiermee verifieer je dat jij de eigenaar van de website bent.

DNS gegevens heb je tevens nodig wanneer jouw domeinnaam geregistreerd staat bij de ene partij, maar de webhosting wilt onderbrengen bij een andere partij. Deze vul je in waar je domeinnaam is geregistreerd. Wanneer je zelf problemen met jouw DNS hebt, ligt dit vaak aan een tikfout of heb je het verkeerde type record ingesteld. Wanneer het DNS niet juist is, loopt het spoor dood en kun je de website niet meer bezoeken. Check dus vooral eerst even of je niet een foutje hebt gemaakt in de instellingen. Houd er rekening mee dat het 4 tot 24 uur kan duren totdat de nieuwe DNS records zijn verwerkt door alle servers. Wanneer jouw website onbereikbaar is door een probleem met de DNS, is er dus niet direct reden tot paniek.

Kun je zelf een storing voorkomen?

Het is mogelijk zelf een storing te voorkomen die wordt veroorzaakt door de server. Een hostingprovider zorgt ervoor dat de nameservers draaien. Je kunt dubbele records aanmaken (deze records verwijzen naar hetzelfde adres) en daarmee twee verschillende servers naar jouw website laten verwijzen. Wanneer één nameserver met een storing kampt, zal jouw website in dit geval nog steeds bereikbaar blijven. Dit komt doordat een andere server ook verwijst naar jouw website. Op die manier voorkom jij dat jouw website onbereikbaar wordt.