Pianist en orkestleider Nico van der Linden (71) overleden

Pianist, componist, arrangeur en orkestleider Nico van der Linden is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn vrouw Ine Kuhr weten. Van der Linden maakte muziek voor en met veel Nederlandse artiesten, maar werkte in zijn carrière het nauwst samen met Ramses Shaffy.

Van der Linden werkte zo’n vijftig jaar als pianist, arrangeur, componist en orkestleider. Naast Shaffy maakte hij muziek met veel andere Nederlandse artiesten zoals Mathilde Santing, Frank Groothof, Gerrie van der Klei en Angela Groothuizen.

Van der Linden was al een jaar lang ziek, maar bleef ook in die tijd muziek maken. In augustus trad hij samen met onder anderen zijn vrouw nog op in de Amsterdamse zaal de Nieuwe KHL met de voorstelling Shaffy Vivant. Twee weken geleden nam hij nog enkele nummers op in een studio.

De muzikant is meermaals onderscheiden voor zijn werk in de muziekwereld. Hij kreeg tweemaal de Scheveningen Begeleidersprijs en dit jaar werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.