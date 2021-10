Ruim 1,7 miljoen zien Oranjemannen winnen van Letland

Ruim 1,7 miljoen mensen stemden vrijdag af op de WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjemannen tegen Letland (NPO 3), en dat leek ten koste te gaan van de scores op andere zenders. Dat is op te maken uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De finale van het vierde seizoen van The Voice Senior op RTL 4 werd de minst bekeken finale van de show ooit. Gemiddeld keken er 762.000 mensen naar het programma, dat gewonnen werd door Frans Bauers ‘pupil’ Phil Bee. In 2018 was het slot van de eerste reeks nog goed voor meer dan 2 miljoen kijkers. In 2019 en 2020 keken er tussen de 1,2 en 1,3 miljoen mensen.

Op SBS6 noteerde K2 Zoekt K3 eveneens een laagterecord. De derde aflevering van de zoektocht naar een nieuw K3-lid werd volgens Stichting KijkOnderzoek door gemiddeld 361.000 mensen gevolgd.

Naar de serie Flikken Rotterdam en aansluitend Chansons! op NPO 1 keken respectievelijk 823.000 en 692.000 mensen. Met 840.000 kijkers werd de quiz 2 voor 12 op NPO 2 op primetime het best bekeken amusementsprogramma.