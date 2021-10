‘Regenboogcanon’ vertelt geschiedenis over lhbtqia-gemeenschap

Het wordt volgens velen tijd dat er aandacht komt voor de geschiedenis van de zogenoemde lhbtqia-gemeenschap. Daarom is er een speciale Regenboogcanon in de maak, die het verhaal moet vertellen van de culturele en sociale geschiedenis van deze groep. De Stichting Regenboogcanon roept mensen op met ideeën te komen over gebeurtenissen, plaatsen en personen die een plek verdienen in het overzicht.

Volgens de stichting, die een dag voor Coming Out Dag met de oproep komt, staat er niks over de lhbtqia-gemeenschap in de Canon van Nederland. Dit is een lijst van vijftig mensen, plaatsen en gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de Nederlandse geschiedenis. Daarom komt er nu een Regenboogcanon met 75 vensters, gelijk aan het 75-jarig bestaan van belangenorganisatie COC. “We willen zelf iets maken en verhalen toevoegen”, zegt een woordvoerder van de stichting.

Het streven is dat nog dit jaar de eerste vensters online komen. Te denken valt volgens de woordvoerder aan de aidsepidemie, de invoering van de Transwet, het burgerlijk huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht en de eerste Gay Pride. Hoewel het zwaartepunt van de onderwerpen op de Regenboogcanon vermoedelijk van na de oorlog komt, probeert de stichting ook verder terug te gaan in de geschiedenis.

“We zien steeds weer dat de lhbtqia-gemeenschap eeuwenlang in de marge van de geschiedenis is geduwd, daarom ben ik ongelooflijk blij met het initiatief van de Regenboogcanon”, zegt Astrid Oostenburg, voorzitter van belangenorganisatie COC Nederland, die de stichting bijstaat. “We mogen de mensen die ons zijn voorgegaan in de emancipatiestrijd niet vergeten. Als we blijven leren van het verleden, kunnen we vol optimisme uitzien naar de toekomst.”

Lhbtqia+, waar de stichting zich op richt, staat voor lesbisch, homo, bisseksueel, transgender, queer, intersekse en aseksueel en de plus staat voor alle andere geslachten, seksuele oriëntaties en genderidentiteiten.