Actie anoniem inleveren messen van start

Vanaf maandag begint een inzamelweek voor messen en nepwapens, waarbij vooral jongeren worden aangemoedigd wapens af te staan. Dat kunnen ze anoniem en zonder een straf te riskeren doen tot en met zondag 17 oktober. Een groot aantal gemeenten doet mee en in sommige gemeenten kunnen ook vuurwapens worden ingeleverd.

De week is onderdeel van een campagne die maandag van start gaat: “Drop je knife en doe wat met je life”. Hierin benadrukken demissionair ministers Ferd Grapperhaus en Sander Dekker dat het niet alleen strafbaar is om een wapen te dragen, maar dat het ook gevaarlijk kan zijn. Zo lopen ruzies sneller uit op een steekpartij.

Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is de samenleving de laatste jaren regelmatig opgeschrikt door een toename van steekincidenten met jongeren. “Vaak realiseren jongeren zich onvoldoende welke risico’s zij voor zichzelf en voor hun omgeving opleveren door het dragen en gebruiken van een wapen.”

Onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag doen mee met de actie. In de hoofdstad geldt de inleveractie voor vuurwapens, (kap)messen, stroomstootwapens en boksbeugels. Maar ook in vele tientallen andere plekken in Nederland zijn inzamelpunten opengesteld. Deze zijn terug te vinden op de website dropjeknife.nl.