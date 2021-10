Belhaj: alle mensen onder mijn motie moeten asiel krijgen

D66-Kamerlid Salima Belhaj blijft “scherp” letten of het kabinet haar motie voor de evacuatie vanuit Afghanistan wel volledig uitvoert. Op Twitter schrijft ze het fijn te vinden dat nu ongeveer 2000 Afghanen naar Nederland gaan komen, maar dat het ook belangrijk is “dat álle personen onder motie Belhaj (die nu niet geëvacueerd kunnen worden) asiel kunnen krijgen”.

Het demissionaire kabinet schrijft in een brief aan de Kamer dat het verwacht nog zeker 2100 Afghanen op te halen. Minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) zegt dat het gaat om mensen die “zichtbaar” een bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse missie in Afghanistan.

Dit is een voorbehoud dat niet in de motie van Belhaj wordt gemaakt. Daarin wordt gesproken over “ten minste: medewerkers die de Nederlandse overheid hebben bijgestaan (onder anderen bewakers, judiciële medewerkers, koks, chauffeurs), medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten, mensenrechten- en in het bijzonder vrouwenrechtenverdedigers, fixers van journalisten en journalisten”.

VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden, die tegen de motie stemde, is tevreden met de oplossing van het kabinet. Hij zegt dat opvang in de regio “ons uitgangspunt is”, maar vindt ook dat Nederland Afghanen moet helpen “die direct gevaar lopen door hun werk”. Volgens hem heeft het kabinet dat ook “goed afgebakend” in de brief van maandag. “Dit lijkt me een uitvoerbare uitwerking van de motie Belhaj”, aldus Van Wijngaarden.