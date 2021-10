BNNVARA: inkomsten concert Van Nieuwkerk gaan naar organisatie

De opbrengst van de kaartverkoop voor het NPO-concert van Matthijs van Nieuwkerk dat volgend jaar in de Ziggo Dome plaatsvindt, wordt gebruikt voor de organisatie van het evenement, zo laat een woordvoerder van BNNVARA weten.

Dit weekend stelde showbizzexpert en musicalproducent Albert Verlinde dat het vreemd is dat de muzikale talkshow van de publieke omroep een groot commercieel concert mag organiseren.

Het concert, waar onder anderen André van Duin en Typhoon gaan optreden, vindt plaats op 17 maart. De kaartjes kosten tussen de 35 en 85 euro. “BNNVARA zendt in 2022 de registratie van dit concert uit. Het evenement wordt bekostigd vanuit de kaartverkoop. Dit is niet nieuw binnen de publieke omroep”, aldus de omroep. “We zijn blij te zien dat er veel mensen zijn die hierbij willen zijn, waarna de rest van Nederland later kan genieten van het concert op tv.”

De verkoop ging zaterdagavond direct van start na de uitzending van Matthijs gaat door. Volgens Verlinde gaat het concert tonnen opleveren, iets wat volgens de showbizzexpert op zijn minst dubieus te noemen is voor een NPO-programma. “Echt waar, dit kan niet”, aldus Verlinde. “Er waren ook ideeën voor een ‘Beste Zangers in Concert’ of ‘The Passion in Concert’, maar dat hebben die omroepen om die reden nooit gedaan.”

Het Commissariaat voor de Media laat via een woordvoerder weten de concertplannen van de muzikale talkshow “nauwlettend in de gaten te houden”, maar stelt voorlopig geen onderzoek in. Volgens de mediatoezichthouder mag Van Nieuwkerk wel een concert organiseren, zolang de organisatoren zich aan de Mediawet houden.

Dit houdt in dat er onder meer geen reclame gemaakt mag worden en dus ook geen merken in beeld mogen komen tijdens de show. De woordvoerder geeft wel aan dat zo’n evenement als Van Nieuwkerk organiseert niet zo vaak voorkomt.

De NPO zelf was maandag niet bereikbaar voor commentaar.