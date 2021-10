Het is weer tijd om kerstpakketten te bestellen

Er mag weer op kantoor gewerkt worden, en sinds twee weken zonder de anderhalve meter maatregel. Gezien de drukste ochtendspits sinds tijden deze week, weten veel werknemers daadwerkelijk de weg naar kantoor weer te vinden. Veel mensen kiezen voor een combinatie van kantoor en thuis, maar fysiek vergaderen hoort weer bij de dagelijkse activiteiten. Als het even meezit, kan er straks weer naast de kerstboom geborreld worden.

Richtlijnen nog even vasthouden

Voor veel mensen is het een pittige tijd geweest. De impact van de maatregelen heeft een wissel getrokken, niet alleen privé maar ook op werk. Als werkgever is het belangrijk om hier rekening mee te houden. Niet iedereen zal zich meteen weer veilig voelen, waardoor het volgens de KvK belangrijk is om sommige richtlijnen nog even vast te houden. Zo is het mogelijk om werktijden te spreiden, mensen de mogelijkheid geven om hybride te werken en wellicht wat extra te ventileren. Corona of niet, dat is sowieso ondersteunend voor het algehele welzijn.

Kerstpakketten

De feestdagen staan weer voor de deur en dat betekent dat werkgevers gaan nadenken over hoe ze hun werknemers willen bedanken. Dat kan uiteraard elke dag, maar zo aan het einde van het jaar zijn bijvoorbeeld kerstpakketten een passend idee. Kerst is toch wel de tijd van het uitdelen en dat kan je op verschillende manieren doen. Houd er dit jaar rekening mee dat alles wat langer duurt qua vervoer en levering. Daarom is het verstandig om nu al voorbereidingen te treffen zodat je straks alles op tijd in huis hebt voor de kerstdagen. En of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Het containertransport is wereldwijd verstoord. Voornamelijk spullen uit Zuidoost-Azië hebben een hoop vertraging. Daarnaast is er een groot tekort aan containers om de spullen te verschepen.

Ben je als werkgever van plan om dit jaar een kerstpakket aan je medewerkers te geven? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Stop er vooral iets in waar mensen wat aan hebben, dus wat ook daadwerkelijk gebruikt wordt of op kan. Er zijn speciale kerstpakketten met verzorgingsproducten, pakketten voor mannen en vrouwen of een kerstpakket dat volledig uit eten en drinken bestaat. En wat dacht je van non-alcoholische dranken in plaats van altijd dat flesje wijn of champagne dat we elkaar geven tijdens de feestdagen? Die zijn er tegenwoordig in vele varianten en het voorkomt katers.

Persoonlijk kerstpakket

Een persoonlijk kerstpakket is uiteraard ook mogelijk, zeker als je minder mensen in dienst hebt. Hierdoor voelt een medewerker zich extra gewaardeerd. Het kan een kerstpakket zijn, maar ook een cadeau of ervaring. En als je dan toch aan het uitdelen bent: besteed dan ook de tijd om het pakket te geven. Nu we weer fysiek bij elkaar mogen zijn, is het extra leuk om een kerstontbijt of kerstborrel te organiseren. Dat beetje extra persoonlijke aandacht kan iedereen wel gebruiken.