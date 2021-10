Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets toegenomen. Het zijn er nu 497. Dat zijn er 18 meer dan zondag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Vergeleken met een week geleden liggen er nu 43 coronapatiënten meer in de ziekenhuizen. Een jaar geleden waren het er echter meer dan twee keer zoveel, namelijk 1233.

Op de intensive cares liggen nu 138 mensen met corona, 8 meer dan zondag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten toe met 10 tot 359.

Op de ic’s werden afgelopen etmaal 14 nieuwe patiënten opgenomen. Op de verpleegafdelingen werden 38 coronapatiënten binnengebracht. Het LCPS verwacht dat de ziekenhuisbezetting met coronapatiënten deze week “min of meer” stabiel blijft.

De ziekenhuisorganisatie is per maandag gestopt met het spreiden van coronapatiënten over verschillende ziekenhuizen in het land om de druk op de zorg te verlagen. Dat is volgens het LCPS met de huidige cijfers niet meer nodig.