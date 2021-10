Kabinet verwacht nog zeker 2100 Afghanen op te halen

Het kabinet verwacht nog zeker 2100 Afghanen over te zullen brengen naar Nederland. Het gaat om mensen die onder meer voor hulporganisaties en Defensie hebben gewerkt, schrijft het demissionaire kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Een deel van deze mensen had al een toezegging gekregen dat ze naar Nederland mochten komen, aldus minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken). Hij schat dat 1400 tot 1500 mensen nu extra gaan komen. Er wordt nog aan de lijsten gewerkt, zei hij.

Het kabinet probeert hiermee tegemoet te komen aan de wens van de Kamer. Die nam medio augustus een motie van D66’er Salima Belhaj aan waarin het kabinet werd gevraagd alle Afghanen op te halen die de Nederlandse missie daar hebben geholpen. Dat bleek een lastige opgave.

Bij Buitenlandse Zaken kwamen tienduizenden mails binnen van Afghanen die meenden in aanmerking te komen voor hulp van Nederland. Daarvan leken zo’n 20.000 onder de motie-Belhaj te vallen. Maar de informatie in veel van die mails is onvolledig, aldus het kabinet. De 20.000 zullen niet worden geĆ«vacueerd.

Knapen kan niet zeggen wanneer de Afghanen naar Nederland kunnen worden overgebracht. Het is “buitengewoon lastig nu mensen op te halen”. Hij hoopt dat de komende weken het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul vaker open zal zijn. Mensen moeten dan nog wel van de Taliban toestemming krijgen om het land te verlaten.

Sinds het einde van de evacuatie eind augustus zijn volgens Knapen nog zeker 200 Afghanen opgehaald.