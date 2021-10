Kinderopvang: versoepel regels om personeelstekort tegen te gaan

Meerdere kinderopvangorganisaties vragen in een brandbrief om versoepelingen van regels, om zo het nijpende tekort aan personeel sneller het hoofd te kunnen bieden. Volgens de briefschrijvers is het “tijd om de noodklok te luiden en oplossingen aan te dragen”. De brief is geadresseerd aan demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken Dennis Wiersma, voorzitter van GGD GHOR Nederland André Rouvoet en voorzitter van CNV Zorg en Welzijn Anneke Westerlaken.

Het personeelstekort in de kinderopvang leidt er steeds vaker toe dat kinderen niet terechtkunnen bij kinderdagverblijven, omdat er zo weinig medewerkers beschikbaar zijn, zo liet de Brancheorganisatie Kinderopvang in september al weten. De organisatie pleitte toen ook al voor het versoepelen van regels voor wie er op een groep mag staan.

De briefschrijvers maken die oproep nu concreet: ze vragen onder meer om pedagogisch medewerkers in opleiding eerder in hun studie aan het werk te laten dan nu officieel mag. Ook willen de organisaties dat universitaire studenten pedagogische wetenschappen en psychologie mogen werken in de kinderopvang en mbo-studenten in opleiding al eerder als ‘vast gezicht’ op de groep mogen staan. Daarnaast vragen ze om onder meer de eisen voor de hoeveelheid pedagogisch medewerkers op een groep baby’s te versoepelen.

De brief is ondertekend door ongeveer 125 organisaties, volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang vormen zij samen zo’n 30 procent van de totale opvangcapaciteit. De brancheorganisatie laat weten de oproep van de kinderopvangorganisaties te steunen.

CNV Zorg en Welzijn laat weten de oproep te steunen. “We zijn al in overleg met het ministerie over het versoepelen van de regels om het personeelstekort tegen te gaan. Maar de situatie is heel ernstig en het probleem nog eens onderstrepen kan geen kwaad.”