Koning positief verrast door nieuwe Tweede Kamergebouw

Er is meer veranderd aan het gebouw waar de Tweede Kamer tijdelijk is gevestigd dan koning Willem-Alexander had verwacht. De koning is onder de indruk van de transformatie, liet hij Kamervoorzitter Vera Bergkamp maandag weten tijdens zijn eerste bezoek aan het nieuwe onderkomen van de Kamer. Hij heeft ook persoonlijke herinneringen aan het gebouw, van de tijd dat hij zijn scriptie schreef. In het pand aan de Bezuidenhoutseweg zat vroeger het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De koning had het zelfs niet voor mogelijk gehouden dat de plenaire zaal ooit zou passen in de ruimte waar deze in het tijdelijk onderkomen in terecht is gekomen. Verder complimenteerde hij verschillende mensen die betrokken waren bij de organisatie voor de manier waarop de verhuizing is verlopen. De griffier van de Tweede Kamer had de koning op Prinsjesdag al laten weten dat veel ‘Kamerbewoners’ positief zijn over het gebouw.

Zelf toont de koning zich ook positief. Zo heeft de Erelijst van Gevallenen, het boek met namen van Nederlandse militairen en verzetsstrijders die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog, een prominentere plek gekregen. De Erelijst, waarbij jaarlijks op 4 mei kransen worden gelegd, heeft in de centrale hal waar bezoekers binnenkomen meer ruimte.