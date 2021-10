Laatste actievoerders Extinction Rebellion in Den Haag verwijderd

De politie heeft maandagavond de laatste tientallen actievoerders van Extinction Rebellion verwijderd van een kruispunt vlakbij de tijdelijke Tweede Kamer. Extinction Rebellion voerde een groot deel van de dag actie op diverse plekken in Den Haag. De politie kon nog niet zeggen hoeveel mensen er in totaal zijn aangehouden.

Extinction Rebellion heeft aangekondigd de hele week te zullen actievoeren in Den Haag. Met “massale disruptieve actie” demonstreren de klimaatactivisten tegen het klimaatbeleid.

Het protest begon maandag rond het middaguur met de ‘bezetting’ van twee kruispunten. De demonstranten zaten urenlang op het asfalt, omringd door agenten. Op borden en spandoeken stonden teksten als “deze weg loopt dood” en “uitstel is geen optie”. Sommigen hadden een van hun handen vastgelijmd aan het wegdek.

Anderen hadden zich vastgeketend onder een gehuurde vrachtwagen die op de rijbaan was neergezet. Het laadruim van die truck was een podium, waar protestleiders de menigte toespraken. De truck werd weggesleept nadat de politie de actievoerders had losgemaakt.