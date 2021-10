Ombudsman: hersteloperatie toeslagenaffaire schiet tekort

De hersteloperatie van de kinderopvangtoeslagaffaire verloopt niet goed, vindt de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens hem zijn ingrijpende maatregelen nodig. In de periode maart tot en met juli werden minder klachten van ouders afgehandeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), terwijl die organisatie in deze periode juist meer zaken te verwerken kreeg.

De bevindingen van de ombudsman staan in het rapport Klacht gegrond, maar geen oplossing, dat maandag verschijnt. Gedupeerde ouders krijgen volgens het rapport geen enkele duidelijkheid over wanneer hun zaak wordt behandeld. “De UHT liep flinke achterstanden op en wettelijke behandeltermijnen zijn in meer dan een kwart van de gevallen overschreden”, aldus Van Zutphen. De wettelijke termijn van een jaar waarbinnen ouders geholpen hadden moeten worden, is per eind september al voor 5700 ouders overschreden. Hij noemt de werkwijze van de Belastingdienst te ingewikkeld.

De UHT begon eind vorig jaar met de hersteloperatie van de kinderopvangtoeslagaffaire. De UHT behandelt daarnaast ook klachten die daar vervolgens over worden ingediend. De Nationale ombudsman houdt in de gaten hoe de UHT met die klachten omgaat.

“Ouders krijgen geen of te weinig informatie over wanneer hun herstelverzoek wordt behandeld. Hierdoor weten zij vaak niet waar ze aan toe zijn. Daarmee zijn de stress en onzekerheid nog steeds aan de orde van de dag. Ouders willen deze kwestie emotioneel en financieel kunnen afsluiten, maar kunnen dat nog altijd niet.”

Begin deze maand liet demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen weten dat het heel lang kan gaan duren voor alle ouders die slachtoffers werden in de toeslagenaffaire zijn gecompenseerd. Bijna 50.000 mensen hebben zich als gedupeerde gemeld bij de Belastingdienst. Minder dan 10 procent van de toeslagenouders is volledig geholpen.