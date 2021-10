Piets weerbericht: mist, bewolking en wat regen

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen in met name het zuiden eerst kans op mist en dichte mist. Vandaag veel bewolking en wat regen, buitjes. Het droge weer heeft de overhand. De zon maakt met name vanmorgen her en der vaak even kans.

Een matige tot vrij krachtige wind uit west tot meest noordwest. In het Waddengebied in vlagen kracht 6. Vanavond en vannacht overal vanuit het noorden toenemend buiig of buitjes. Dinsdag vooral in de ochtend een aantal buien of buitjes. In de middag meer droog weer. In het noorden en oosten geregeld de zon. Woensdag in de ochtend al veel bewolking en een beetje regen.

In de middag bewolkt met vaak wat regen. Donderdag veel bewolking, een enkel buitje en de zon erbij. Vrijdag veel bewolking en een buitje. In de kustgebieden de zon er eens even door.