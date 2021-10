Poch en Grapperhaus bereiken overeenstemming over tegemoetkoming

De Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Poch en demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus zijn het eens geworden over een financiële tegemoetkoming voor de onterechte gevangenschap van Poch in Argentinië. Het gaat om een tegemoetkoming voor een deel van de door hem geleden schade en nog te lijden schade op humanitaire gronden, schrijft de minister in een korte brief aan de Tweede Kamer. De hoogte van het bedrag wordt niet bekendgemaakt. De partijen hebben afgesproken de inhoud vertrouwelijk te behandelen, aldus de minister.

Grapperhaus benadrukt daarin dat de tegemoetkoming niet betekent dat de Staat aansprakelijkheid erkent. Naast de geleden schade krijgt Poch ook nog geld voor gemaakte materiële kosten. Hieronder vallen onder meer de kosten van zijn advocaat, zegt een woordvoerster van het departement. De overeenkomst is maandag ondertekend.

Eind september schreef Grapperhaus dat Poch 700.000 euro zou ontvangen met daarbovenop nog de advocaatkosten. Poch vond dat te weinig, liet zijn advocaat Geert-Jan Knoops diezelfde dag nog weten.

Poch zat acht jaar in de gevangenis voor mogelijke betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten in Argentinië ten tijde van het regime van Jorge Videla, in de jaren tachtig. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken.