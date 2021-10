Rode Kruis zamelt geld in voor voedsel, shampoo en deodorant

Het Rode Kruis geeft een nieuwe impuls aan de lopende inzamelingsactie voor Nederlanders die financieel zijn getroffen door de coronacrisis. Ook in de nasleep van die crisis zitten mensen in geldnood, aldus de organisatie. Ze zijn afhankelijk van voedselhulp en ook voor andere eerste levensbehoeften vaak op hulp aangewezen. “Onze hulp is ook bedoeld voor mensen die de weg naar een andere hulpinstantie of voedselbank niet, of nog niet hebben gevonden of daar niet terechtkunnen”, aldus een woordvoerster maandag.

“Wij laten deze mensen niet zitten en willen hen zeker tot het einde van dit jaar ondersteunen met eerste basislevensbehoeften zoals voedsel, shampoo, deodorant, tandpasta, maandverband en luiers. Om dat te kunnen blijven doen, is hulp hard nodig”, aldus een woordvoerster.

Sinds het begin van de coronapandemie stelt het Rode Kruis boodschappenkaarten beschikbaar, nu gemiddeld 5750 per week, aan gezinnen, zzp’ers en alleenstaande moeders. Sinds september zijn er ook kaarten in omloop waarmee verzorgingsproducten gekocht kunnen worden, circa 7500 per maand.

Volgens het Rode Kruis leven duizenden kwetsbare mensen in armoede door de nasleep van Covid-19. “Hun werkzaamheden komen vaak maar langzaam op gang en mensen hebben soms noodgedwongen schulden gemaakt. Een deel van hen kan voor hulp niet terecht bij de reguliere kanalen.”

Wie dat wil, kan geld doneren op gironummer 7244.