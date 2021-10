Segers (CU) over formatie: er moet nog heel veel gebeuren

“Er moet nog heel veel gebeuren”, zei Gert-Jan Segers (CU) na afloop van de formatieonderhandelingen maandagmiddag. “En daar gaan we mee aan de slag.” Hij reageerde daarmee op de vraag of hij optimistisch is over de snelheid van de formatie. De partijleider schoof samen met demissionair premier Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) aan bij de informateurs om verder te praten over de formatie.

Rutte en Segers spraken beiden van een “goede sfeer”. Wat er precies is besproken, wilden ze niet zeggen. Maar Segers vond het maandag wel “een goede start”. Informateur Johan Remkes (VVD) vond dat de onderhandelaars “een aantal uitstekende discussies” met elkaar hebben gehad. Maar volgens hem is er op punten nog geen overeenstemming gevonden. “Zo snel gaat dat natuurlijk niet.” Volgens de informateur zijn er ook nog “achterbannen die iets moeten vinden”.

Het was voor het eerst sinds vorige week woensdag dat de partijleiders weer met elkaar en de informateurs om tafel gingen. Donderdag en vrijdag was er alleen overleg tussen de secondanten. Remkes zei vorige week al dat Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (CU) vaker alleen met elkaar zouden praten, om zo het werk voor te bereiden. Zij begonnen maandagochtend ook met onderling overleg, voorafgaand aan de besprekingen met de partijleiders. Dinsdag overleggen de secondanten weer alleen met elkaar. Daar zitten ook de informateurs Remkes en Wouter Koolmees (D66) bij.