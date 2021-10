Telegram-kanalen gesloten om bedreigingen tegen bestuurders

Twee chatkanalen op de app Telegram zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie gesloten. Gebruikers van de kanalen Bataafse Republiek en Bataafs Nieuws deelden er bedreigingen en opruiingen tegen bestuurders. De kanalen hadden meer dan 13.000 leden.

De bedreigingen waren onder meer gericht tegen Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op de kanalen werden ook priv├ęgegevens gedeeld van mensen die betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Daarnaast deelden de beheerders samenzweringstheorie├źn over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in de gemeente Bodegraven.

De leden van de twee kanalen kregen vorige week te horen dat er in een ander kanaal een video zou worden gedeeld. Die video zou volgens het OM “bedreigende, opruiende en lasterlijke inhoud bevatten”.

De kanalen zijn opgezet door complotdenkers Wouter Raatgever, Joost Knevel en Micha Kat. Raatgever en Knevel zitten momenteel vast en moeten op 3 december weer voor de rechter komen. Kat zit vast in Noord-Ierland en probeert daar overlevering aan Nederland te voorkomen. Binnenkort is weer een zitting in die zaak.