Universiteiten nemen maatregelen tegen bedreiging wetenschappers

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) neemt een aantal maatregelen om bedreiging en intimidatie van wetenschappers tegen te gaan. Voortaan doen universiteiten hier aangifte van. Ook komen er trainingen in onlineweerbaarheid en wordt er psychosociale hulp aangeboden voor universiteitsmedewerkers, maakte de koepelorganisatie bekend.

Volgens de VSNU krijgen wetenschappers naar aanleiding van media en andere publieke optredens steeds meer te maken met bedreiging, intimidatie en haatreacties. “Zo werden wetenschappers thuis opgezocht, ontvangen OMT-leden bij voortduring bedreigingen en ontvangen wetenschappers regelmatig scheldkanonnades op sociale media of per e-mail, als zij zich in gevoelige debatten mengen”, aldus de vereniging.

Een set van maatregelen wordt maandag aangeboden aan demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) en aan een aantal wetenschappers.