De Jonge: oudste ouderen kunnen booster krijgen van coronavaccin

Binnenkort kunnen de oudste ouderen een boosterprik krijgen van het coronavaccin. Dat heeft demissionair zorgminister Hugo de Jonge bekendgemaakt. Een extra dosis van het vaccin is bedoeld om de bescherming tegen het virus op peil te houden. Wanneer de toediening gaat beginnen en welke groep hiervoor precies in aanmerking komt, weet De Jonge nog niet. Daar zal het kabinet in november een besluit over nemen.

Tot nu toe kregen mensen één dosis van het Janssen-vaccin of twee van een van de andere middelen. Mensen met een immuunziekte konden een derde dosis van het vaccin krijgen omdat die aan twee prikken niet genoeg hadden, maar dat is niet hetzelfde als een boosterprik. Een booster is bedoeld om afgenomen bescherming door het vaccin weer op het oorspronkelijke niveau te brengen.

Voor met de boosterprikronde begonnen wordt, wordt eerst de Gezondheidsraad om advies gevraagd. Zo is nog onduidelijk welke leeftijdsgroepen precies in aanmerking komen, en of mensen bijvoorbeeld ook een extra prik kunnen krijgen als ze aanvankelijk gevaccineerd waren met Janssen, dat in principe genoeg beschermt na één prik. Met het RIVM en de GGD wil De Jonge in overleg om te bepalen wanneer er precies begonnen wordt met de extra prikken. Die waren volgens hem wel al goed voorbereid op een extra prikronde.

Het is volgens de minister “vooralsnog niet aan de orde” dat drie prikken noodzakelijk zullen zijn om als volledig gevaccineerd te gelden, en dus een groen vinkje te kunnen laten zien in de CoronaCheck-app. De Jonge wijst erop dat de vaccins allemaal goed beschermen tegen een ernstig ziekteverloop en ziekenhuisopname. Alleen de bescherming tegen besmetting neemt af. Als mensen met bescherming van hun vaccinatie straks toch besmet kunnen worden maar daar niet ernstig ziek van worden, zou een extra prik mogelijk niets toevoegen.