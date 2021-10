Eindhovense terreurverdachten voor raadkamer

De negen terreurverdachten die in Eindhoven zijn aangehouden, staan dinsdag voor de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam. Tijdens deze besloten zitting beslist de raadkamer over de verlenging van hun voorarrest met maximaal negentig dagen.

De mannen, tussen de 18 en 31 jaar, zouden sympathiseren met het jihadistisch gedachtegoed van terreurgroep IS. Ze worden verdacht van het voorbereiden van en trainen voor een terroristisch misdrijf en deelname aan een terroristische organisatie. Ze zitten sinds donderdag 23 september vast. Wapens of explosieven zijn niet gevonden.

De verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit. Acht van hen zijn geboren in Nederland, een van hen is geboren in Afghanistan. Het onderzoek staat onder leiding van het landelijk parket van het OM en begon afgelopen zomer op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.