Politie grijpt in bij blokkade Extinction Rebellion

De politie heeft dinsdagmiddag ingegrepen bij de blokkade van een kruising in Den Haag door Extinction Rebellion. Actievoerders zijn weggesleept van het deel van de kruising dat naar de A12 leidt. Ongeveer de helft van de kruising tussen de Juliana van Stolberglaan en de Prins Clauslaan is nu nog bezet. Het gaat om zo’n honderd tot tweehonderd actievoerders. Er zou zeker één aanhouding zijn verricht.

Een deel van het verkeer over het kruispunt is weer vrijgegeven. De politie zette de meeste omliggende wegen af met busjes. Enkele demonstranten hebben zich vastgeketend aan een zelf meegebrachte ton, anderen hadden zich vastgelijmd aan elkaars handen en werden door de politie losgemaakt. Op spandoeken staan leuzen als Klimaatcrisis onder het patriarchaat en Fight the system. De crisis is nu.

Extinction Rebellion heeft een week van “klimaatrebellie” aangekondigd in de hofstad. Maandag werden op diverse plekken in de stad kruispunten geblokkeerd, de grootste actie was bij het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer. Daar maakte de politie een einde aan de blokkade, waar enkele honderden actievoerders aan deelnamen. Over heel de dag werden ruim zestig mensen aangehouden.