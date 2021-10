Extra Eurostartreinen naar Londen voor kerstperiode

In de kerstperiode zullen er extra Eurostartreinen rijden tussen Londen en het Europese vasteland. Tussen 12 december en 8 januari wordt het aantal dagelijkse hogesnelheidstreinen van Brussel naar Londen en omgekeerd verhoogd van drie tot vijf. Twee daarvan rijden ook van en naar Amsterdam, zegt de spoorwegmaatschappij.

In totaal rijden nu dagelijks negen snelle treinen van en naar Londen: drie via Brussel en zes via Parijs. In de kerstperiode wordt dat aantal tot totaal veertien opgeschroefd: vijf via Brussel en negen via Parijs.

Volgens een woordvoerster zijn tickets tot zeven dagen voor vertrek omwisselbaar. Reizigers moeten een mondkapje dragen. De maatschappij vraagt passagiers nadrukkelijk goed voorbereid op reis te gaan en zich vooraf te informeren over de Britse coronaregels.