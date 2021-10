Grapperhaus: blijf met Biblebelt in overleg over corona

Demissionair minister Ferd Grapperhaus vindt het belangrijk om vooral in overleg te blijven met gebieden in bijvoorbeeld de Biblebelt waar nieuwe coronabrandhaarden oplaaien. Om het virus effectief te bestrijden, moet over zowel de handhaving van de regels als over vaccinaties gesproken blijven worden, vindt de minister. “Ik geloof dat we het nog steeds alleen samen kunnen doen.”

Uit cijfers van het RIVM bleek maandag dat het aantal coronabesmettingen met name op de Biblebelt weer snel oploopt. In die gebieden zijn ook minder mensen gevaccineerd. Toch zei de burgemeester van Urk, waar de vaccinatiegraad het laagst is, zaterdag in het AD dat hij niet te streng wil zijn in de handhaving van de coronaregels omdat de besmettingscijfers nog onder controle zijn.

Desgevraagd zei Grapperhaus dat de mening van de burgemeester “wat genuanceerder is dan uit de media naar voren kwam”. Toch vindt de minister het belangrijk dat ook daar de regels worden nageleefd. Dat is mede omdat het kabinet in het hele land hetzelfde beleid wil voeren en regionale maatregelen nu niet ziet zitten. Het is dan wel noodzakelijk om de aanpak per regio “in heel goed overleg en advisering” uit te voeren, vindt de minister.

Wat Grapperhaus betreft, worden ook de principiĆ«le religieuze bezwaren tegen vaccinatie die in gemeenten in de Biblebelt leven besproken. “Dat kan altijd resultaat opleveren.” Grapperhaus is behalve minister van Justitie en Veiligheid ook minister van Eredienst. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor zaken die met het geloof te maken hebben.