Laagste aantal nieuwe coronaprikken in een week sinds januari

Ongeveer 103.000 mensen hebben afgelopen week een eerste of tweede prik met een coronavaccin gekregen. Dat is het laagste aantal gezette prikken per week sinds de eerste periode van de vaccinatiecampagne in januari, zo valt af te lezen uit de meest recente vaccinatiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Ruim 43.000 mensen kregen vorige week een eerste coronaprik. Ook dat is een relatief laag aantal: de weken hiervoor kregen telkens meer dan 65.000 mensen per week een eerste dosis van een coronavaccin toegediend. Sinds 25 september hebben mensen op veel meer plekken een coronatoegangsbewijs nodig. Wie niet (volledig) is gevaccineerd of onlangs hersteld is van een corona-infectie moet daarvoor een test laten doen, die maar tijdelijk geldig is. Halverwege september nam het aantal eerste coronaprikken toe, maar met die stijging lijkt het nu dus afgelopen.

Onder jongeren is nog wel animo voor een prik. Zo kregen iets meer dan 12.000 mensen die tussen 2004 en 2009 zijn geboren, vorige week een eerste prik. Dat is een klein beetje lager dan de week ervoor. Het aantal tweede prikken steeg zelfs iets. Deze mensen worden dit jaar 12, 13, 14, 15, 16 of 17 jaar oud. Ook bij jongvolwassenen waren er vrijwel evenveel eerste en tweede prikken als de week ervoor. Zo’n 67 mensen van 86 tot en met 90 jaar kregen afgelopen week een eerste prik en 29 mensen van 91 jaar en ouder.

In totaal hebben tot dusver 12,9 miljoen mensen een eerste prik gehad. Een deel van hen is na die eerste prik al volledig gevaccineerd, omdat van het vaccin van Janssen maar één dosis nodig is voor optimale bescherming. Ruim 10,8 miljoen mensen kregen ook een tweede dosis, bijvoorbeeld van het vaccin van Pfizer/BioNTech. 80,9 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder is volledig gevaccineerd. Van de volwassenen is 83,2 procent nu volledig ingeënt. De vaccinatiegraad is het hoogste onder mensen die tussen 1936 en 1955 zijn geboren. In die groep zijn negen op de tien mensen volledig gevaccineerd.