Landelijke storing mobiele telefoondiensten Vodafone Nederland

Telecomprovider Vodafone Nederland heeft last van een landelijke storing, meldt het bedrijf. In een bericht op de website laat Vodafone weten dat de mobiele verbinding “momenteel niet optimaal is”. Daardoor kunnen klanten problemen hebben met mobiel bellen en het gebruik van mobiel internet.

Het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de storing en hoe lang deze gaat duren, laat een woordvoerster van moederbedrijf VodafoneZiggo weten. Vodafone zegt op Twitter en de website alles te doen om de storing zo snel mogelijk te verhelpen.

Mobiel bellen en internetten via 2G werkt wel. Deze verbinding maakt de telefoon niet automatisch als de reguliere verbinding wegvalt, klanten moeten dit zelf handmatig op hun toestel aanpassen, aldus de woordvoerster.

Ook Hollandsnieuwe, een dochtermerk van VodafoneZiggo, heeft last van de storing. “Het kan zijn dat je last hebt van een storing. We werken hard aan een oplossing. Je hoeft hiervoor geen contact op te nemen met onze klantenservice. Sorry voor het ongemak”, staat op de website van de provider.