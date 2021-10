Landelijke storing Vodafone Nederland deels verholpen

De landelijke storing bij Vodafone Nederland aan het mobiele netwerk is deels verholpen, meldt de telecomprovider op de website. Klanten hebben problemen met mobiel bellen en het gebruik van mobiel internet.

De storing begon dinsdag rond 08.00 uur. Rond 11.00 uur was de storing gedeeltelijk opgelost, maar nog niet helemaal, aldus het bedrijf. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de storing en hoe lang deze gaat duren, liet een woordvoerster van moederbedrijf VodafoneZiggo eerder weten. Ook Hollandsnieuwe, een dochtermerk van VodafoneZiggo, heeft last van de storing, meldt deze provider op de website.

Mobiel bellen en internetten via 2G werkt wel. Deze verbinding maakt de telefoon niet automatisch als de reguliere verbinding wegvalt, klanten moeten dit zelf handmatig op hun toestel aanpassen, aldus de woordvoerster.

Als gevolg van de storing zijn meerdere instanties telefonisch niet of nauwelijks bereikbaar. De storing trof onder meer rechtbanken, gemeenten, GGD’en, ziekenhuizen en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).