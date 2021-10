Oranje trekt veel meer kijkers dan gesprek met prinses Beatrix

De WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Gibraltar heeft maandagavond veel meer kijkers getrokken dan het exclusieve gesprek dat Omroep MAX-baas Jan Slagter met prinses Beatrix had. De uitzendingen stonden tegenover elkaar geprogrammeerd.

De wedstrijd in De Kuip was met 2,2 miljoen kijkers de best bekeken uitzending van de avond. Het gesprek met Beatrix behaalde met 364.000 kijkers niet eens een plekje in de top 25 van best bekeken programma’s, blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.

Het gesprek met Beatrix was niet heel groots aangekondigd. MAX-baas Jan Slagter meldde maandag op NPO Radio 1 dat de RVD van tevoren niet te veel reuring aan het gesprek wilde geven.

De uitzending op NPO 1 had als doel donateurs te werven voor het jubilerende Prinses Beatrix Spierfonds. Slagter praatte met de 83-jarige prinses over haar inzet voor het spierfonds en ook was er nooit eerder vertoond beeldmateriaal van haar te zien. Ze blikte terug op het begin van haar periode bij het fonds toen de polio-epidemie uitbrak. “Het was vreselijk”, herinnerde Beatrix zich, die op 18-jarige leeftijd beschermvrouwe werd. Een van de eerste dingen die ze toen heeft gedaan is aandacht vragen voor wetenschappelijk onderzoek.