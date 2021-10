Piets weerbericht: middag meer droog weer

Vandaag vooral in de ochtend een aantal buien of buitjes. In de middag meer droog weer. Overdag geregeld de zon erbij en 13 of 14 graden. De wind uit noord tot noordwest is matig tot vrij krachtig.

In de kustgebieden vlagen in kracht 6. Woensdag in de ochtend al veel bewolking en een beetje regen. In de middag bewolkt met vaak wat regen en 13 of 14 graden. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwest. Donderdag veel bewolking, een enkel buitje en de zon erbij. Overdag 15 en 16 graden.

Vrijdag veel bewolking en een buitje. In de kustgebieden de zon er eens even door. Overdag 14 graden.