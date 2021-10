Blokhuis zegt onderzoek naar misstanden in de topsport toe

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de topsport, dat heeft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid en Sport) gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer over misstanden in de turnsport. Hij wil ook de danswereld, waarover signalen van grensoverschrijdend gedrag recent naar buiten kwamen, meenemen in het onderzoek. De Kamer wil dit ook.

De staatssecretaris benadrukte wel dat de Raad voor Cultuur al onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag in de kunst- en cultuursector. De danssport en danssector zijn versnipperd, dat vraagt volgens Blokhuis om een gezamenlijke aanpak. Hij gaat in overleg over hoe dit het beste aangepakt kan worden.

Een rapport over lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld in de turnwereld zorgde dit voorjaar voor veel rumoer. Onlangs werd bekend dat slachtoffers een tegemoetkoming van 5000 euro kunnen krijgen. De turnbond KNGU en NOC*NSF betalen dat.

Verscheidene oud-turnsters waren woensdag aanwezig bij het debat.