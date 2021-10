Deze zomer meer overlast van muggen dan vorig jaar

Muggen veroorzaakten afgelopen zomer meer overlast dan in hetzelfde seizoen vorig jaar, meldt Wageningen University op basis van meldingen op Muggenradar.nl. Mensen konden aangeven hoeveel overlast ze ervoeren, bijvoorbeeld door geluid of geprik, waarna de universiteit daar een score aan verbond. Uit die berekening komt een toename van de overlast van 33 procent ten opzichte van de zomer van 2020.

Het onderzoek wordt pas sinds 2020 systematisch aangepakt. Dat jaar bleef de ontwikkeling van het aantal muggen beperkt, door het droge voorjaar. Dit jaar was het veel natter, wat meer broedplaatsen voor muggen betekent, aldus een woordvoerder van de universiteit. De maanden april en mei waren dit jaar relatief koud en ook werden er weinig echt hoge temperaturen gemeten. “De overlast had dus nog een stuk groter kunnen zijn.”

Ook afgelopen winter was de overlast flink, aldus de universiteit. Die vroeg mensen in februari om doodgeslagen muggen in te sturen. Uit voorlopige analyses van de ruim 5700 steekmuggen die binnenkwamen blijkt dat er veel meer wintersteekmuggen tussen zitten dan tijdens een vergelijkbare inzamelingsstudie in de winter van 2014. Toen was 35 procent van de ingestuurde muggen een wintersteekmug, afgelopen winter ging het om 54 procent.

De wintersteekmug is normaal gezien niet de meestvoorkomende mug in Nederland, aldus Wageningen University. Het insect heeft waarschijnlijk baat gehad bij de warmere dagen na de vorst in februari. De overlast van de diertjes was zelfs midden in de winter opvallend, aldus de universiteit. “Dit bleek zowel uit het aantal mensen dat in februari aangaf dat ze overlast hadden ervaren als uit het aantal ingestuurde muggen die kort voordat ze het loodje legden nog een bloedmaal hadden genuttigd.”

Of de muggen vooral van mensen of van dieren hebben gegeten, wordt nog onderzocht. Zodra het onderzoek is afgerond zal in het Erasmus MC in Rotterdam bekeken worden of de muggen ook ziekteverwekkers bij zich droegen, zoals het westnijlvirus.

Vanaf woensdag kunnen mensen opnieuw steekmuggen insturen. De inzamelingsactie loopt tot uiterlijk 27 oktober, tenzij daarvoor al 5000 muggen binnen zijn.