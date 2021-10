Irma Sluis gaat tv-programma met doven en slechthorenden maken

De populaire gebarentolk Irma Sluis gaat samen met radio-dj Igmar Felicia het eerste Nederlandse televisieprogramma met dove en slechthorende kandidaten maken. Dat heeft KRO-NCRV woensdag bekendgemaakt. Het programma, waarmee Sluis haar debuut maakt als presentator, gaat 13 november van start op NPO Zapp.

In het programma Hands Up voeren zes duo’s, bestaande uit teams van dove en slechthorende kinderen en BN’ers, opdrachten uit waarbij zij alleen mogen praten in gebarentaal. In elk team kan de een alles horen en de ander niets of nauwelijks.

Elke week valt een team af tot één duo zich de winnaar van de Hands Up Trofee 2021 mag noemen. Met Hands Up wil KRO-NCRV een brug bouwen tussen alle dove, slechthorende en horende mensen in de Nederlandse maatschappij.

Tolk Nederlandse Gebarentaal Irma Sluis noemt het een grote eer mee te mogen werken aan het programma. “Het is zo leuk om te zien hoe enthousiast, respectvol en geïnteresseerd iedereen is, voor en achter de schermen”, stelt de nieuwe NPO-presentatrice. KRO-NCRV biedt naast het programma op NPO Zapp online een basiscursus gebarentaal aan.

Gebarentolk Sluis verwierf de afgelopen anderhalf jaar veel populariteit door haar rol bij de corona-persconferenties van het inmiddels demissionaire kabinet. Vooral haar vertolking van het woord ‘hamsteren’ viel op. Door de populariteit van Sluis is de belangstelling voor de opleiding gebarentolk aan de Hogeschool Utrecht toegenomen.