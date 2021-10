Kuipers denkt dat coronapas tot eind volgend voorjaar nodig is

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), vindt dat de coronapas nog tot aan het eind van volgend voorjaar moet blijven om de coronacrisis het hoofd te bieden. Kuipers zei in de talkshow Jinek dat het met het grote aantal mensen dat nu bevattelijk is voor corona en bij ziekte potentieel in het ziekenhuis terecht zou kunnen komen verstandig is nog even vast te houden aan de pas.

Op de vraag hoe lang de coronapas nog nodig zal zijn antwoordde Kuipers: “de hele winter. Tot april of mei.”

Kuipers zei dat de coronapas, en andere maatregelen zoals testen, eerder kunnen vervallen als de vaccinatiegraad verder omhoog gaat. “Want dan komen we in een andere situatie.”