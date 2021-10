LHV: geen rol meer voor huisartsen in nieuwe vaccinatiecampagnes

Huisartsen kunnen géén rol meer spelen in nieuwe grootschalige vaccinatiecampagnes, zoals de afgelopen coronavaccinaties. Ze zitten met “de handen in het haar” om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Door inhaalzorg en een stijgende zorgvraag is het volgens de vereniging drukker dan ooit. Gaten in roosters van huisartspraktijken zijn niet te vullen. Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, constateert de LHV na onderzoek.

“Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om te herstellen. Veel huisartsen lopen op hun tandvlees. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden”, waarschuwt de organisatie.