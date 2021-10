Man (40) aangehouden voor schietincident Lijnden

Een 40-jarige man uit Lijnden is dinsdag aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident op de Hoofdweg in die Noord-Hollandse plaats. Hij werd aangehouden op de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam-Zuid en zit in beperkingen. De man mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie kan niet bevestigen dat het gaat om “de steenrijke crimineel Gordon F.”, zoals Het Parool meldt.

Maandagochtend vroeg kreeg de politie een melding dat er op de Hoofdweg een man gewond in een dure sportwagen zat. Dat bleek een 29-jarige Amsterdammer te zijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.