Man die Rutte bedreigde en parlement wilde bestormen zit vast

Een 22-jarige man uit Amsterdam zit vast, omdat hij onder meer demissionair premier Mark Rutte dreigde neer te schieten en medestanders zocht om met dodelijk geweld het parlement te bestormen. Dat blijkt uit de rol van de rechtbank in Den Haag, waar volgende week een pro-formazitting is in de zaak, die is ingekeken na berichtgeving van de Volkskrant.

Yavuz O. wordt verdacht van het verspreiden van opruiende teksten via twee Telegramaccounts tussen 9 december 2020 en 15 juli 2021. Hij zocht onder meer medestanders en ‘strijders’ om gezamenlijk met dodelijk geweld het parlement te bestormen. Hij wilde de demissionair minister-president “afknallen” als deze op de fiets zat. Ook praatte hij met anderen onder meer over de beveiliging van de Tweede Kamer en zocht hij wapens, aldus de aanklacht.

Op de telefoon van O. werden zoektermen voor wapens gevonden, zoals ‘uzi’ en ‘1.62 pistol’, schrijft de Volkskrant, die de tenlastelegging heeft ingezien. Ook zocht hij naar de termen ‘huurling’ en ‘banen waarbij je wapens mag dragen’.

Volgens de Volkskrant plaatste hij de berichten onder meer in het openbare Telegram-kanaal De Bataafse Republiek, dat deze week in opdracht Openbaar Ministerie werd gesloten vanwege het bedreigen van bestuurders.

De zaak zal volgende week woensdag beginnen. Het gaat om een pro-formazitting, waarin de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld.