Ministerie: wegvallen CureVac-vaccin geen probleem voor Nederland

Het besluit van geneesmiddelenproducent CureVac om te stoppen met de ontwikkeling van een coronavaccin, heeft geen invloed op het Nederlandse vaccinatiebeleid. Hoewel er 10,7 miljoen doses van het middel waren besteld, was nog niet op de levering daarvan gerekend, zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het was namelijk nog niet goedgekeurd voor gebruik in Europa.

CureVac werkte al enige tijd aan het vaccin maar slaagde er niet in om de veiligheid en effectiviteit op het gewenste niveau te krijgen. Het bedrijf heeft besloten de ontwikkeling te staken en te kijken of de mRNA-techniek waar het middel op gebaseerd was, te gebruiken is voor andere doeleinden. Dat betekent ook dat de bestelling van 450 miljoen doses van de Europese Unie wordt geschrapt. Hierdoor loopt Nederland miljoenen inentingen mis.

Nederland heeft voor de vaccinatiestrategie komend jaar “op meerdere paarden gewed”, zegt het ministerie. Er zijn volgens een woordvoerder nog altijd genoeg doses beschikbaar om iedereen die dat wil komend jaar opnieuw te vaccineren, mocht dat nodig zijn. Ook de leveringen aan het Covax-programma komen niet in gevaar. De regering wil voor iedere dosis die beschikbaar is voor gebruik in Nederland een tweede dosis doneren aan dat programma voor coronavaccinatie in armere landen.