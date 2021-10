Oppositie woedend over ‘botte bezuiniging’ op kinderbijslag

Oppositiepartijen tonen zich in een debat woedend en uiterst kritisch over de “botte bezuiniging” die het kabinet wil doorvoeren op de kinderbijslag om in uitvoeringsorganisaties te steken. Om 100 miljoen vrij te spelen, wil het kabinet de bijdrage aan de opvoeding van een kind in 2022 en 2023 niet aanpassen aan de stijging van prijzen, en in 2024 slechts beperkt. De SP noemt het plan “mesjogge”, DENK en de PvdA spreken van een “asociaal” voorstel.

In totaal moet zo’n 400 miljoen euro worden gestoken in projecten bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), om de dienstverlening te verbeteren. Die investering kan op steun rekenen van de Kamer. PvdA’er Gijs van Dijk zegt dat “de dekking van op zich een logische investering totaal niet deugt”.

“Je moet maar durven”, zegt SP-Kamerlid Peter Kwint. “Jarenlang beknibbelen op je eigen uitvoeringsinstanties. En wanneer je eindelijk besluit erin te investeren, het geld weghalen bij kinderen die in armoede opgroeien.” Bij Senna Maatoug (GroenLinks) overheerst het onbegrip. Ze vindt de voorgestelde wetswijziging “niet uit te leggen”.

SGP’er Chris Stoffer, die ook namens JA21 deelneemt aan het debat, spreekt van een “botte bezuiniging”. Hij begrijpt niet “dat het kabinet een zak geld zoekt en dat denkt gevonden te hebben bij de gezinnen.” Dat is volgens de doorgaans constructieve partij “ronduit een slecht plan”. Léon de Jong (PVV) vindt het “onacceptabel” wat het kabinet van plan is.

Judith Tielen, van coalitiepartij VVD, benadrukt dat het kabinet de afgelopen periode “bijna 1 miljard heeft gestoken in gezinnen”. Zij erkent dat “het voor heel veel mensen lastig is”, maar “we pakken het niet af hé we klikken het vast”, aldus het liberale Kamerlid. “Tegelijkertijd zie ik ook dat de prijzen stijgen.” Tielen onderstreept dat de bijslag “niet bedoeld is om arme gezinnen te helpen. De kinderbijslag is er voor iedereen in Nederland om hun opvoeding te kunnen ondersteunen”.