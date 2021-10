Oud-hoofdredacteur AD aangehouden bij actie Extinction Rebellion

Voormalig hoofdredacteur Hans Nijenhuis van het AD is woensdagochtend in Den Haag aangehouden. Hij reed als verslaggever mee in een auto met activisten die volgens de politie de Utrechtsebaan wilden blokkeren. In totaal werden er 25 mensen aangehouden, volgens de politie gaven er twee aan journalisten te zijn. De Utrechtsebaan is een van de belangrijkste toegangswegen naar het centrum van Den Haag.

“Zodra wij hun status als journalist hebben kunnen bevestigen, worden zij direct heengezonden,” meldt de politie. De aanhoudingen waren op de Donau in het bedrijvengebied in de omgeving van het voetbalstadion van ADO Den Haag.