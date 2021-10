Piets weerbericht: vandaag veel bewolking

Vandaag veel bewolking. Het droge weer heeft de overhand. Vooral vanmorgen de zon er nog wel door, maar ook buitjes. Vanmiddag vanuit het noorden meer en meer bewolking en later vanmiddag in het noorden en noordoosten regen en lichte regen. Het zuiden houdt vanmiddag de zon erbij. Temperaturen rond 14 of 15 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest.

Vanavond en de komende nacht in het noorden en oosten wat regen. Vannacht 7 tot 14 graden. De wind zwak of matig uit west tot zuid. Donderdag veel bewolking, maar de zon maakt ook kans. Landinwaarts weinig of geen zon. Een prima temperatuur van 15 tot 17 graden. De west- tot zuidwestenwind is matig tot krachtig, windstoten in kracht 7.

Donderdagavond en -nacht vanuit het noorden buien en buitjes vanaf de Noordzee. Vrijdag bewolking, ook zon en een aantal buien of buitjes met overdag 14 of 15 graden. De wind matig tot vrij krachtig uit noordwest.

Zaterdag droog met zon en overdag ongeveer 14 graden. Zondag bewolking en zon met een paar buien of buitjes en 15 graden.