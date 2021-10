TNO: duur gas kan 170.000 extra huishoudens ‘energiearm’ maken

Als er niets verandert, kunnen de hoge gasprijzen ervoor zorgen dat 170.000 extra huishoudens in ‘energiearmoede’ terechtkomen, zegt onderzoeksbureau TNO. Onderzoeker Peter Mulder sprak tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer van een “hele simpele rudimentaire” berekening met veel aannames, die desondanks een “aardige inschatting” oplevert.

TNO gaf woensdag uitleg aan Kamerleden over onderzoek naar energiearmoede, waarvan sprake is als een huishouden een laag inkomen heeft, in combinatie met ofwel hoge energiekosten ofwel een energie zeer onzuinige woning. Zo’n 550.000 huishoudens kampen met energiearmoede, becijferde de onderzoeksinstantie op basis van cijfers uit 2019. Het gaat dan om ongeveer 7 procent van de Nederlandse huishoudens. Voeg daar de huidige hoge gasprijzen aan toe, en dat percentage kan groeien naar 9 procent, vertelde Mulder op een vraag van PVV-Kamerlid Alexander Kops.

De onderzoeker benadrukt wel dat er nogal wat aannames worden gedaan. Niet elk energiecontract wordt zomaar duurder als de gasprijs stijgt, aldus de onderzoeker. “Maar als de gasprijs twee, drie jaar zo hoog blijft, als er geen extra compensatie komt, en als we niet extra sneller gaan renoveren, dan is dit getal van 170.000 extra een aardige inschatting voor wat we kunnen verwachten voor over een paar jaar”, zei Mulder.

De gasprijs waarmee is gerekend, ligt ongeveer 60 procent hoger dan de prijs vorig jaar, en 30 procent hoger dan in 2019. Voor een huishouden met gemiddeld gebruik zou de energierekening ongeveer 20 procent duurder worden, schat TNO in.