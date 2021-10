Toeristen betalen 6,6 procent meer belasting voor overnachting

Het tarief voor toeristenbelasting is dit jaar in Nederland gemiddeld met 6,6 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Per persoon bedraagt de belasting dit jaar gemiddeld 1,93 euro per nacht. In Zeeland steeg de ‘overnachtingstoeslag’ zelfs met 13,1 procent, meldt Bungalowparkoverzicht.nl na jaarlijks onderzoek.

In 304 van de 352 gemeenten moeten toeristen betalen voor een overnachting in bijvoorbeeld een vakantiehuisje of hotel. In meer dan de helft van de gemeenten nam het tarief voor de belasting toe. De grootste stijging, van 136 procent, was in het Noord-Hollandse Landsmeer.

Aangezien er geen vast tarief is in Nederland, verschilt de hoogte van de heffing sterk per regio, geeft Bungalowparkoverzicht.nl aan. In Amsterdam betalen toeristen met 10,89 per persoon per nacht de meeste toeristenbelasting, gevolgd door Ouder-Amstel (7,90 euro), Landsmeer (7,89 euro), Rotterdam (7,33 euro) en Zaanstad (7 euro). Van de gemeenten die toeristenbelasting heffen, hebben Reimerswaal en Hulst, beide in Zeeland, het laagste tarief van 0,65 euro.